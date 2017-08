Hollande recevra un nouveau chameau malien en un seul morceau

BAMAKO (Reuters) - Un nouveau chameau va être offert par les autorités maliennes à François Hollande pour remplacer celui qui avait fini à la casserole après avoir été donné en cadeau au président français lors de sa visite à Bamako en février dernier.

"Dès que nous avons appris (le sort du premier camélidé), nous l'avons rapidement remplacé par un chameau plus gros et plus beau", a dit mardi un responsable local du Mali. "Le nouveau chameau va être envoyé à Paris. Nous avons honte de ce qui est arrivé au chameau. C'était un cadeau qui ne méritait pas un tel sort".

François Hollande avait reçu un chameau lors de son déplacement début février au Mali, où les forces françaises sont engagées aux côtés des forces notamment maliennes et tchadiennes pour repousser des groupes islamistes armés.

Selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, le premier chameau devait être ramené en France pour être placé dans un zoo mais les services consulaires ont finalement décidé de confier l'animal à une famille malienne qui a choisi de le cuisiner en tajine.

Adama Diarra à Bamako; Marine Pennetier pour le service français, édité par Yves Clarisse