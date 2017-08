Cent mille dollars tombés du ciel

TOULOUSE (Reuters) - Divine surprise pour les villageois d'Aurignac, en Haute-Garonne: un couple de Texans leur a adressé il y a quelques semaines un chèque de 100.000 dollars (78.000 euros), pour remettre en état l'église paroissiale, abîmée par l'humidité.

Les deux mécènes, de passage l'an dernier dans la région, se sont émus de cette situation et ont décidé de transmettre à l'Association de sauvegarde du vieil Aurignac (Asva) un don pour protéger le patrimoine religieux de ce village médiéval de 1.200 habitants.

"On a compté et recompté les zéros, mais non, ils ne s'étaient pas trompés", raconte sa présidente Anne-Marie Bos. "C'est un don du ciel. Notre village n'est pas riche et il y a tellement de choses à faire."

L'Asva, qui a mis par le passé plus d'une année pour collecter 5.000 euros afin de restaurer un tableau, a déjà dressé avec la mairie une liste des réparations à conduire dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, dont certaines parties datent du XIIIe siècle.

Jean Décotte, édité par Yves Clarisse