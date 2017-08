RPT-Avoir du bol

Répétition: bien lire 1,7 million d'euros dans le premier paragraphe.

NEW YORK (Reuters) - Un bol chinois millénaire, acheté quelques dollars sur un vide-grenier dans l'Etat de New York, a été vendu plus de 2,2 millions de dollars (1,7 million d'euros) lors d'une vente aux enchères mardi.

La famille new-yorkaise, qui avait acheté ce bol "Ding", datant de la dynastie Song pour moins de 3 dollars en 2007, l'a exposé sur sa cheminée sans idée de sa valeur réelle, a expliqué Sotheby's.

Elle l'a mis aux enchères après avoir consulté des experts.

Un marchand londonien a versé 2,225 millions de dollars, commission incluse, pour le récipient de 12,7 cm de diamètre.

Chris Michaud, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français