La mère d'un cardinal autrichien ne veut pas qu'il devienne pape

Eleonore Schönborn, mère du cardinal autrichien Christoph Schönborn, ne souhaite pas que son fils devienne pape, par crainte de ne plus le revoir et qu'il ne se perde dans les intrigues vaticanes. Christoph Schönborn, 68 ans, est l'un des "papabili" les plus fréquemment cités. /Photo prise le 8 mars 2013/

Dylan Martinez