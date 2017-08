La télévision norvégienne met le feu à l'écran pendant 12 heures

OSLO (Reuters) - La chaîne de télévision publique norvégienne diffusera vendredi soir un feu de cheminée en train de brûler pendant 12 heures d'affilée, avec en fond sonore crépitements, musique et commentaires d'experts.

"On abordera les questions ringardes de la coupe, du stockage et de la mise à feu du bois, mais on aura aussi des séquences culturelles avec de la musique et des poèmes", explique le producteur Rune Moeklebust.

La NRK est une habituée de la "slow television". En 2011, elle avait diffusé pendant 134 heures non stop l'image d'un navire de croisière remontant les côtes norvégiennes vers l'Arctique, décrochant au passage le record mondial du programme TV le plus long en continu.

Le périple du navire avait attiré au total 3,2 millions de téléspectateurs, soit plus de 60% de la population qui l'avait suivi à un moment ou un autre, avec un pic d'audience à 600.000 téléspectateurs.

Parmi les invités de ce vendredi soir, l'écrivain Lars Mytting, dont le livre "Hel Ved", sur le bois à brûler, s'est vendu presqu'aussi bien que "Cinquante nuances de Grey" pendant les vacances de Noël.

"Les gens en Norvège ont une relation spirituelle avec le feu", souligne Rune Moeklebust. "Le feu explique notre présence. S'il n'y avait pas de bois pour le feu, nous ne pourrions pas vivre en Norvège. Nous gèlerions."

Balazs Koranyi; Danielle Rouquié pour le service français, édité par Henri-Pierre André