Steven Seagal forme des vigiles scolaires en Arizona

FOUNTAIN HILLS, Arizona (Reuters) - Steven Seagal, vieille gloire du film d'action, a prêté ses talents samedi à un groupe de volontaires mis sur pied par un shérif de l'Arizona pour protéger les écoles après la tuerie de Newtown, dans le Connecticut.

A soixante ans, l'acteur a dirigé les vigiles du shérif Joe Arpaio lors d'une simulation d'intervention sur une fusillade en milieu scolaire.

"Je suis ici pour essayer d'apprendre à ce 'posse' le maniement des armes et les arts martiaux afin de les aider à réagir plus vite et à protéger nos enfants", a-t-il dit à la presse lors de cette session de formation dans une école de Fountain Hills, près de Phoenix.

Joe Arpaio, qui s'est autoproclamé "Shérif le plus coriace des Etats-Unis", a réagi à la tuerie de Newtown, où vingt enfants de six et sept ans et sept adultes ont été abattus le 14 décembre dernier, en constituant un groupe de volontaires chargé de patrouiller dans les écoles de son comté de Maricopa.

Ces vigiles bénévoles, dont certains sont habilités à porter les mêmes armes que des shérifs adjoints, peuvent intervenir en cas de danger immédiat.

Mais l'initiative du shérif Arpaio, en plein débat sur la question des violences par arme à feu aux Etats-Unis, est critiqué. Samedi, une dizaine de manifestants se sont réunis devant l'école de Fountain Hills. "Aucune arme à feu ne devrait pénétrer dans l'enceinte d'une école", a dit Cynthia Wharton, habitante de cette banlieue de Phoenix.

Ce n'est pas la première fois que le shérif Arpaio mobilise ainsi les quelque 3.450 volontaires qu'il a constitués en réseau pour l'aider, au fil des années, à lutter contre l'alcool au volant, l'immigration clandestine ou les abandons de famille.

L'an dernier, il avait envoyé des membres de son "posse" à Hawaï pour vérifier l'authenticité du certificat de naissance de Barack Obama.

Résident occasionnel de la Phoenix Valley, Steven Seagal est lui-même membre des volontaires d'Arpaio.

Aron Ranen; Henri-Pierre André pour le service français, édité par Joël Bronner