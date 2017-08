1.576 marches au pas de course

Départ de la course de l'Empire State Building. Les Australiens Mark Bourne et Suzy Walsham ont été les plus rapides à gravir cette année les 1.576 marches du célèbre gratte-ciel new-yorkais. /Photo prise le 6 avril 2013/

NEW YORK (Reuters) - Les Australiens Mark Bourne et Suzy Walsham ont été les plus rapides cette année à gravir les 1.576 marches de l'Empire State Building, une course décrite comme un marathon vertical.

Mark Bourne a grimpé mercredi les 86 étages du gratte-ciel emblématique de Manhattan en 10 minutes et 12 secondes, tandis que sa compatriote a terminé en 12 minutes et 5 secondes.

"Evidemment je suis très content d'avoir gagné et c'est bien que tout le travail fourni à l'entraînement ait payé", a déclaré Mark Bourne, qui succède au palmarès à l'Allemand Thomas Dold, septuple champion mais absent cette année pour cause de maladie.

Le record de la course, organisée chaque année depuis 1978, est détenu par un autre Australien, Paul Crake, qui est monté en 9 minutes 33 secondes en 2003 au sommet de ce qui fut longtemps le plus haut gratte-ciel du monde. Chez les femmes, le record est de 11 minutes et 23 secondes.

Environ 600 coureurs de 18 nationalités avaient pris le départ et parmi eux 30 spécialistes de la discipline, qui possède son propre circuit - le Vertical World Circuit - avec des courses au Brésil, en Chine, en Espagne, à Singapour, en Suisse, à Taiwan et au Vietnam.

