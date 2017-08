Une éventuelle panthère noire recherchée près de Nice

NICE (Reuters) - L'éventuelle présence d'une panthère noire en liberté à Villeneuve-Loubet, près de Nice (Alpes-Maritimes), va faire l'objet lundi de recherches dans un secteur boisé et escarpé de la commune, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Un groupe de sept personnes a donné l'alerte dimanche après-midi, affirmant avoir aperçu un "animal de couleur noire pouvant s'apparenter à une panthère", a confirmé le capitaine Thierry Ortiz de la compagnie de gendarmerie locale.

Les premières recherches menées dimanche par des gendarmes, des pompiers et des policiers municipaux n'ont rien donné et ont dû être interrompues à cause de l'obscurité.

L'hypothèse qu'un tel félin se cache dans la zone forestière de plusieurs hectares "reste une supposition uniquement basée sur le témoignage de ce groupe comprenant des adultes et des jeunes, rien n'est avéré", a dit Thierry Ortiz.

Une petite équipe comprenant notamment des gendarmes et un agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage va essayer lundi "de repérer des traces de pattes ou des excréments avant de lancer une éventuelle battue si besoin".

Aucune disparition de panthère venant de cirques ou de particuliers n'a été signalée dans la région.

Matthias Galante, édité par Yves Clarisse