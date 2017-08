Dix mille crocodiles en cavale en Afrique du Sud

JOHANNESBURG (Reuters) - La police a été appelée à la rescousse vendredi en Afrique du Sud pour tenter de retrouver plus de 10.000 crocodiles qui se sont échappés de leur élevage et ont envahi l'un des fleuves les plus importants du pays.

Les propriétaires de la ferme-élevage de Rakwena, près du Botswana et du Zimbawe, ont décidé dimanche dernier d'ouvrir les vannes du domaine par crainte que la forte montée des eaux provoquée par des pluies diluviennes ne submerge les animaux.

Quelque 15.000 crocodiles, élevés pour la maroquinerie et l'industrie du luxe en général, se sont ainsi déversés dans le Limpopo, un cours d'eau qui sépare l'Afrique du Sud du Zimbabwe.

L'invasion n'a pour l'instant fait aucun blessé. Les crocodiles mesurent moins de deux mètres de long et une partie d'entre eux a déjà été récupérée lors de la chasse qui a lieu principalement la nuit.

"De nuit, on a plus de succès. C'est beaucoup plus facile de les repérer", explique Zane Langman, gendre des propriétaires de la ferme.

Peroshni Govender, Pascal Liétout pour le service français