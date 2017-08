Le pape Benoît XVI envoie son premier tweet en latin

Le pape Benoît XVI a envoyé dimanche son premier tweet en latin. "'Benny', plus personne ne comprend un seul mot de latin! #adviceforthepope", lui a répondu l'un des 5.000 abonnés à ce service en latin. /Photo prise le 20 janvier 2013/

ROME (Reuters) - Le pape Benoît XVI a envoyé dimanche son premier tweet en latin.

"Unitati christifidelium integre studentes quid iubet Dominus? Orare semper, iustitiam factitare, amare probitatem, humiles Secum ambulare", écrit le chef de l'Eglise catholique.

"'Benny', plus personne ne comprend un seul mot de latin! #adviceforthepope", lui a répondu l'un des 5.000 abonnés à ce service en latin.

Le tweet du pape signifie: "Que commande le Seigneur à ceux qui désirent vraiment l'unité des fidèles du Christ? De prier toujours, d'agir continuellement avec justice, d'aimer la droiture, de marcher humblement avec Lui".

Le message est plus court et, probablement, plus élégant en latin, assurent les défenseurs de cette langue ancienne qui fut pendant des siècles la seule utilisée dans la liturgie catholique.

A noter qu'en latin, selon les linguistes du Vatican, "courriel" se dit "inscriptio cursus electronici".

Huit langues, dont l'allemand et l'arabe, sont disponibles sous l'adresse @pontifex sur le compte Twitter du pape, qui rassemble au total plus de deux millions d'abonnés. C'est le latin qui a le moins de succès.

Benoît XVI est un grand défenseur du latin. En novembre dernier, il a porté sur les fonts baptismaux l'Académie pontificale pour les études latines, placée sous l'autorité directe du ministère de la Culture du Vatican.

