La gauche tentée par le futur, la droite par le passé, selon BVA

PARIS (Reuters) - Les sympathisants de gauche préfèreraient aller vivre dans le futur et ceux de droite dans le passé, selon un sondage BVA pour 20 Minutes diffusé mercredi.

S'ils avaient une machine à voyager dans le temps, 54% des Français aimeraient aller vivre dans le passé et 46% dans le futur, mais les proportions varient beaucoup selon la proximité politique et l'âge.

Les sympathisants de droite préfèreraient ainsi à 58% aller vivre dans le passé, dont 57% des sympathisants UMP et 66% des sympathisants Front national.

Les sympathisants de gauche souhaiteraient au contraire à 52% aller vivre dans le futur, dont 53% des sympathisants socialistes et 57% des sympathisants de la gauche du PS.

Les sympathisants Verts préfèreraient quant à eux très majoritairement aller vivre dans le passé (61%), tandis que les sympathisants UDI sont 51% à préférer aller vivre dans le futur.

Les plus personnes les plus âgées sont beaucoup plus nombreuses à préférer aller vivre dans le futur (63%) que les plus jeunes (41%).

Les personnes appartenant à une catégorie socioprofessionnelle favorisée (CSP+) sont quant à elles nettement plus nombreuses à préférer aller vivre dans le futur (48%) que les personnes appartenant à une catégorie socioprofessionnelle peu favorisée (35%).

Le sondage a été réalisé les 6 et 7 décembre auprès d'un échantillon de 1.093 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Jean-Baptiste Vey, édité par Sophie Louet