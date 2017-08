La France championne du monde... de baby-foot

PARIS (Reuters) - L'équipe de France masculine de baby-foot a remporté dimanche à Nantes la 6e Coupe du monde de "football de table", en s'imposant en finale devant son homologue américaine, favorite de la compétition.

La France, qui figure au deuxième rang du classement mondial des nations, s'est imposée sur le score de trois manches à deux, après avoir battu en demi-finale la sélection belge, tenante du titre.

La compétition réunissait depuis jeudi 512 joueurs et joueuses, valides et handicapés, venus de trente-neuf pays (Iran, Chine, Koweït…). Elle a été suivie tout au long du week-end par 15.000 spectateurs, selon ses organisateurs, et était retransmise sur des chaînes de sport spécialisées.

La Coupe du monde de "football de table" est organisée depuis cinq ans à Nantes, siège de la fédération française et internationale de cette discipline, qui ne dispose pas de reconnaissance officielle de la part du ministère français des Sports.

Guillaume Frouin, édité par Sophie Louet