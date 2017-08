Elvis Presley et les Beatles, leaders des autographes falsifiés

LOS ANGELES (Reuters) - Elvis Presley et les Beatles occupent les deux premières places du classement des personnalités dont les autographes ont été les plus fréquemment falsifiés en 2012, selon la société spécialisée dans l'authentification PSA/DNA.

Moins de la moitié des autographes du "King" et des "Fab Four" mis en vente cette année se sont vu délivrer un certificat d'authenticité. Ils devancent l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, Michael Jackson ou encore Marilyn Monroe.

L'ancien astronaute américain Neil Armstrong complète le podium, sa mort en août dernier à l'âge de 82 ans ayant entraîné une explosion de la circulation de faux autographes du premier homme sur la Lune, en 1969.

Le nombre important d'autographes falsifiés en circulation ne résulte cependant pas seulement de l'activité de faussaires malhonnêtes.

"Il y a une cinquantaine d'années, il n'y avait aucun profit à tirer (des autographes de stars) et les secrétaires et les assistants (des grands studios de cinéma) voulaient seulement faire plaisir" en répondant aux nombreuses demandes de fans et en signant à la place des stars, explique Margaret Barrett, de la société d'enchères Heritage Auctions, à Los Angeles.

Eric Kelsey; Myriam Rivet pour le service français, édité par Henri-Pierre André