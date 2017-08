Des mystiques fêtent au Mexique l'entrée dans une ère nouvelle

Le soleil s'est levé vendredi sur les ruines des anciennes cités mayas du sud du Mexique, comme ici à Chichen Itza, où des groupes de mystiques, de hippies et de touristes venus du monde entier se sont donnés rendez-vous pour célébrer le début d'une "ère nouvelle" - et non la "fin des temps" attendue par certains. /Photo prise le 21 décembre 2012/

Victor Ruiz Garcia