"Diamants sur canapé" et "Matrix", trésors culturels américains

NEW YORK (Reuters) - Le Registre national du film américain a dévoilé mercredi sa liste annuelle de 25 films désormais classés "trésors culturels", allant de "Diamants sur canapé" de Blake Edwards avec Audrey Hepburn, à "L'Inspecteur Harry", immortalisé par Clint Eastwood devant la caméra de Don Siegel, en passant par "Matrix".

Sur cette liste figurent des comédies dramatiques telles que "Une équipe hors du commun", dirigé par Penny Marshall, "Quand l'esprit vient aux femmes", film de 1950 réalisé par Luis Mandoki, ou encore "A Christmas Story", comédie familiale de Bob Clark de 1983.

On y trouve également des classiques hollywoodiens, des documentaires et des films expérimentaux ou datant de la genèse du cinéma, comme "The Corbett-Fitzsimmons Title Fight" (1897).

Les vingt-cinq films seront conservés au Centre national de conservation audiovisuelle de Culpeper, en Virginie et finalement convertis en format numérique.

