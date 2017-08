La fête de fin d'année d'une entreprise dérape, trente blessés

BANGKOK (Reuters) - Une soirée de fin d'année organisée par une entreprise thaïlandaise a dérapé en rixe générale, avec jets de bouteilles et de verres qui ont fait plus de trente blessés parmi les convives, rapportent samedi la police et les médias locaux.

AutoAlliance Thailand, une co-entreprise formée par les constructeurs automobiles Ford et Mazda, avait invité vendredi soir ses 4.000 salariés dans un restaurant de Chonburi, à 100 km au sud-est de Bangkok.

"De nombreux convives étaient ivres. Les choses ont dégénéré lorsque des hommes ont commencé à se jeter des bouteilles", a dit un policier.

Selon le quotidien Bangkok Post, des détonations ont également été entendues.

Plus de 30 personnes ont été blessées, dont une est dans un état grave. Le restaurant a subi d'importantes dégradations.

Aucun porte-parole d'AutoAlliance n'a pu être contacté dans l'immédiat.

"On nous appelle chaque année pour des incidents de ce genre", a dit le policier.

Amy Sawitta Lefevre; Henri-Pierre André pour le service français