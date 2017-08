Le piano du film "Casablanca" vendu 602.500 dollars aux enchères

NEW YORK (Reuters) - Le piano du film "Casablanca" a trouvé acquéreur pour un peu plus de 600.000 dollars lors d'une vente aux enchères organisée vendredi soir chez Sotheby's, à New York.

C'est sur ce piano droit que l'acteur et chanteur Dooley Wilson joue la mélodie de la chanson "As Time Goes By", qui rythme le film triplement oscarisé de Michael Curtiz, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans les principaux rôles.

L'instrument a été adjugé pour un montant de 602.500 dollars (environ 460.000 euros) à un acheteur dont le nom n'a pas été communiqué. Le montant est inférieur aux prévisions de la société d'enchères, qui tablait sur une somme comprise entre 800.000 et 1,2 million de dollars au vu de l'engouement observé ces dernières années pour ce type d'objets.

Chris Michaud; Myriam Rivet pour le service français