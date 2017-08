Football: Flamengo attribue à Zico le record de buts en un an

Le club brésilien de Flamengo estime que Lionel Messi n'a pas encore battu le record de buts sur une année civile, qu'il attribue à son ancien joueur Zico (photo), avec 89 buts en 1979. Si Messi a inscrit mercredi ses 87e et 88e buts depuis le 1er janvier, le Flamengo indique que Zico a inscrit en 1979 81 buts avec son club de l'époque, sept autres avec le Brésil et un dernier lors d'un match amical entre l'Argentine et une sélection mondiale. /Photo prise le 7 novembre 2012/

Fadi Al-Assaad