S'envoyer en l'air en apesanteur, un rêve bientôt réalisable

<p>Journaliste de Reuters lors d'un vol d'essai au-dessus de Bordeaux. Après quatre ans de préparation, le Centre national d'études spatiales (Cnes) a annoncé lundi le lancement de vols en apesanteur ouverts au grand public à partir du 15 mars 2013, à 5.980 euros pour 2h30 de vol et cinq minutes cumulées en apesanteur. En 2013 et 2014, trois vols par an seront proposés à 40 aventuriers de l'espace répartis dans quatre cabines à bord d'un Airbus A300 Zero-G réaménagé pour des vols paraboliques. /Photo d'archives/

Tim Hepher</p>