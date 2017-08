Un journal officiel chinois risée du monde par manque d'humour

<p>Le second degré n'est pas naturel pour l'organe officiel du Parti communiste chinois (PCC), Le Quotidien du Peuple, tourné en ridicule mercredi pour avoir repris un article sur Kim Jong-un sans en saisir le caractère humoristique. Le site internet du quotidien s'est laissé berner par le site satirique hébergé aux Etats-Unis The Onion qui avait déclaré le dirigeant nord-coréen "Homme le plus sexy de l'année 2012". /Photo prise le 16 février 2012/

Kyodo</p>