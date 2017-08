Football: Alex Ferguson statufié à Manchester

LONDRES (Reuters) - L'ère victorieuse d'Alex Ferguson à Manchester United a été célébrée vendredi avec l'inauguration d'une statue de bronze à l'effigie de l'entraîneur écossais devant le stade d'Old Trafford.

L'épouse de Sir Alex Ferguson, Cathy, a dévoilé l'oeuvre haute de 2,7 mètres en présence des joueurs de l'effectif actuel ainsi que de plusieurs gloires des années passées, comme Eric Cantona, Ruud Van Nistelrooy ou Peter Schmeichel.

Philip Jackson, auteur de cette statue et, avant elle, du buste de l'ancien manager Matt Busby et de la "United Trinity" qui réunit Bobby Charlton, George Best et Denis Law, n'a pas cédé à la tentation de caricaturer les habitudes de Ferguson - hurler sur un arbitre, mâcher du chewing-gum ou regarder sa montre.

"J'ai essayé de faire le portrait d'un homme extrêmement déterminé et réfléchi, mais aussi de montrer l'humour qui le caractérise, donc il fait simplement un sourire en coin. C'est vraiment ce que je voulais montrer", a-t-il dit.

Alex Ferguson, manager de Manchester United depuis vingt-six ans, vainqueur de 12 titres de champion d'Angleterre et deux Ligue des champions, est apparu ravi.

"Normalement, les gens meurent avant d'avoir une statue", a-t-il relevé devant les quelque 2.500 personnes venues assister à l'inauguration.

Martyn Herman, Gregory Blachier pour le service français