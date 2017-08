La maquette refusée des Beatles mise aux enchères

LONDRES (Reuters) - La maquette en studio des Beatles connue sous le nom des "bandes Decca", rejetée par un cadre de l'industrie du disque qui s'en mordra les doigts, sera mise aux enchères le 27 novembre à Londres.

La cassette, qui contient dix chansons, a été enregistrée le 1er janvier 1962 aux studios Decca dans le nord de Londres par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Pete Best, remplacé plus tard à la batterie par Ringo Starr.

Ils avaient gagné la capitale de Liverpool en voiture la nuit précédente pour cette séance payée par leur manager Brian Epstein.

Dick Rowe, directeur artistique de Decca, leur préférera Brian Poole & the Tremeloes, auditionnés le même jour. Il se consolera plus tard en signant les Rolling Stones. Les Beatles iront signer chez EMI.

Seules des versions pirates de cette cassette circulaient jusqu'ici et la maison d'enchères The Fame Bureau, spécialisée dans les raretés pop, insiste sur la qualité de cette copie de sauvegarde.

La cassette, dont le prix de départ est de 18-20.000 livres (22-24.700 euros), ne devrait cependant pas atteindre des sommes mirobolantes car elle n'est pas exploitable commercialement, les Beatles ou leurs héritiers détenant toujours le copyright.

Jean-Stéphane Brosse pour le service français