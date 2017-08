Un Californien accusé d'avoir cuisiné son épouse

OCEANSIDE, Californie (Reuters) - Un Californien, dont les restes de l'épouse avaient été retrouvés en train de cuire dans plusieurs casseroles à leur domicile, a plaidé non coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusations, ont annoncé jeudi les autorités.

L'homme, âgé de 68 ans, a été arrêté vendredi quand des policiers d'Oceanside, dans le sud de la Californie, alertés par l'odeur, ont trouvé trois casseroles remplies de restes humains, identifiés comme appartenant à son épouse de 73 ans.

"En plus des restes de la victime en train de cuire, sa tête a été trouvée dans le congélateur", a précisé le procureur adjoint, Katherine Flaherty.

L'homme a été immédiatement interpellé dans un bar, non loin du domicile conjugal et a été accusé de meurtre, profanation de cadavre et cruauté envers une personne âgée dépendante.

Marty Graham, Julien Dury pour le service français