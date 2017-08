La robe de Garland dans Le Magicien d'Oz vendue 480.000 dollars

LOS ANGELES (Reuters) - La robe en vichy blanc et bleu que porte Judy Garland dans Le Magicien d'Oz a été vendue 480.000 dollars (environ 380.000 euros) lors d'enchères samedi à Beverly Hills.

La maison Julien's Auctions s'attendait à une transaction de cet ordre pour la robe conçue par le couturier de la MGM, Adrian, pour le film réalisé en 1939.

Son acquéreur n'a pas été identifié.

Parmi les autres lots mis en vente samedi, une robe portée par Julie Andrews dans "The Sound of Music" (La Mélodie du bonheur) est partie à $38.400.

Au chapitre des enchères un brin plus étranges, une part de gâteau du mariage du prince William et de Kate Middleton s'est vendue pour 7.500 dollars. Une autre part d'un gâteau fait trente ans plus tôt pour les noces du prince Charles et de Diana, en 1981, a trouvé preneur à 1.375 dollars.

Jill Serjeant; Henri-Pierre André pour le service français