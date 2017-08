Quatre mille voix pour Charles Darwin en Georgie

ATLANTA (Reuters) - Le républicain Paul Broun, élu de la Georgie à la Chambre des représentants, a dû batailler dans les urnes mardi face à la candidature inattendue de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution.

Paul Broun a été réélu avec 16.980 voix dans le comté d'Athens-Clark, mais Charles Darwin a obtenu les voix de 4.000 électeurs qui ont inscrit son nom sur leur bulletin de vote.

La "candidature" du naturaliste britannique, mort en 1882, a été imaginée par un professeur de l'Université de Georgie, Jim Leebens-Mack, horrifié par les propos de Paul Broun sur le darwinisme.

Dans un discours prononcé le 27 septembre, l'élu républicain, médecin de formation et membre de la commission parlementaire des Sciences, de l'Espace et de la Technologie, a déclaré que le darwinisme et la théorie du Big Bang sortaient "en droite ligne du tréfonds des enfers".

Aucun candidat n'étant en lice face à Paul Broun, le professeur Leebens-Mack et d'autres ont imaginé une candidature fantôme de Darwin.

Les 4.000 bulletins de vote sur lesquels des électeurs ont inscrit le nom du naturaliste n'ont évidemment pas été pris en compte, mais Leebens-Mack espère que cette campagne incitera un démocrate, voire "un républicain rationnel qui saisit les questions comme le réchauffement climatique et plus globalement les raisonnements scientifiques" à contester le siège de Paul Broun lors des prochaines élections, en 2014.

David Beasley; Henri-Pierre André pour le service français