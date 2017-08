Une élue britannique sanctionnée pour une émission de TV réalité

LONDRES (Reuters) - Une élue conservatrice à la Chambre des communes, Nadine Dorries, très critique envers le Premier ministre britannique David Cameron, a été suspendue du parti au pouvoir après avoir décidé de participer à une très populaire émission de téléréalité dans la jungle australienne.

Il y a quelques mois, Nadine Dorries avait traité David Cameron et son ministre des Finances George Osborne de "petits snobs arrogants".

Sa décision de participer en Australie à l'émission d'ITV "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here" ("Je suis une célébrité... Sortez-moi de là") n'a pas eu l'heur de plaire à la direction du Parti conservateur.

Cette émission voit plusieurs candidats briguer les votes des téléspectateurs en se pliant à des activités peu ragoûtantes, comme par exemple manger des insectes.

Nadine Dorries pourrait rester absente de Grande-Bretagne pendant un mois, "période durant laquelle elle ne fera pas son travail de députée", a déclaré mardi un porte-parole de son parti pour expliquer la décision de la suspendre.

L'intéressée, qui conserve évidemment son siège à la Chambre des communes, a pour sa part affirmé qu'elle voulait participer à l'émission "parce que seize millions de personnes la regardent". "Au lieu de rester entre eux discuter au Parlement, je pense que les députés feraient mieux d'aller à la rencontre des gens", a-t-elle dit.

