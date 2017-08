La Poste française traite l'énorme courrier du Père Noël

<p>La Poste a ouvert mardi à Libourne, près de Bordeaux, le secrétariat du Père Noël qui fête cette année ses 50 ans et attend près d'1,5 million de lettres et de courriels d'enfants. /Photo prise le 6 novembre 2012/

par Claude Canellas

LIBOURNE, Gironde (Reuters) - La Poste a ouvert mardi à Libourne, près de Bordeaux, le secrétariat du Père Noël qui fête cette année ses 50 ans et attend près d'1,5 million de lettres et de courriels d'enfants attendrissants, drôles, voire, parfois, menaçants.

Soixante secrétaires vêtues d'une veste rouge griffée dans le dos "secrétariat du Père Noël, 50 ans 1962-2012" et coiffées d'un bonnet rouge ont entamé leur tâche qui se prolongera jusqu'au 20 décembre.

Pendant que le Père Noël est censé préparer les jouets qu'il distribuera le soir du 24 décembre, elles traitent le courrier des enfants dans ce service unique au monde, selon La Poste.

Les secrétaires sont les seules en France a être autorisées à ouvrir les enveloppes pour connaître leur contenu et l'adresse de l'expéditeur.

Qu'elles soient adressées à "Père Noël, 1, chemin des nuages, Pôle Nord" ou "Père Noël dans le ciel au pays des jouets et merveilles" ou encore "Père Noël, troisième igloo à gauche après la banquise, Pôle Nord, France", les lettres venues de partout arriveront sur les bureaux des secrétaires qui y répondront individuellement par une lettre dont le texte est renouvelé chaque année.

"Joyeux Noël. Coucou petit chou. Ce matin en ouvrant ma boîte aux lettres magique devine ce que j'ai trouvé : la gentille lettre que tu m'as envoyée. Je l'ai lue très attentivement. Mes petits lutins sont très occupés mais ils se sont aussitôt mis au travail pour préparer tes cadeaux", répond le Père Noël cette année.

"JE RIGOLE PAS !"

A Libourne, les petites mains font ce travail avec le sourire tant les messages des enfants sont attendrissants, comiques voire étranges.

"Je t'attends avec beaucoup d'impatience. En t'attendant, je suis très sage", dit un de ces courriers.

Une petite Emeline est plus directe. Dans une longue lettre, elle met les choses au point.

"Je voudrais un cochon d'Inde, ça sera le mien et c'est moi qui m'en occuperai. Si vous me l'offrez pas, je vais pleurer, je croirai plus au Père Noël et ça sera pas le plus beau jour de ma vie. Je rigole pas ! Et si vous me l'offrez pas, c'est moi qui me l'achèterai"!

Un autre enfant demande un cadeau mais ajoute "si tu peux, cher Papa Noël, et si tu ne peux pas, ce n'est pas grave".

La première postière à avoir répondu aux courriers des enfants dans les années 1950 se trouvait à Veules-les-Roses en Seine-Maritime. Elle répondit ainsi en cachette durant 12 ans aux enfants de son village.

Mais depuis 1962, la Poste a créé à Libourne ce service pour pouvoir traiter les courriers de plus en plus nombreux. La première carte-réponse était illustrée par René Chag et le texte écrit par la psychanalyste Françoise Dolto, sœur du ministre des Postes de l'époque, Jacques Marette.

Pour fêter le cinquantenaire, La Poste sort le 9 novembre un livre intitulé "Cher Père Noël" qui retrace l'histoire du Père Noël à travers le temps et propose un florilège des plus belles lettres reçues.

Edité par Yves Clarisse