Koshik, l'éléphant qui "parle" le coréen

<p>Koshik, un éléphant du zoo d'Everland, en Corée du Sud, est capable d'imiter le langage humain en prononçant plusieurs mots de coréen, indiquent des chercheurs de l'université de Vienne. En enfonçant sa trompe dans sa bouche pour former les sons, le pachyderme parvient à prononcer cinq mots de coréen: "bonjour", "assis", "non", "couché" et "bien". /Photo prise le 2 novembre 2012/

Kim Hong-Ji</p>