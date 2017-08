Des morceaux de Mars et de la Lune vendus aux enchères

<p>Un morceau de pierre lunaire, présenté par la société d'enchères Heritage Auctions, à New York. Des météorites venues de Mars, et le plus gros morceau de sol lunaire jamais vendu, ont été mis aux enchères dimanche et ont rapporté plus d'un million de dollars (800.000 euros). /Photo prise le 12 octobre 2012/

NEW YORK (Reuters) - Des météorites venues de Mars, et le plus gros morceau de sol lunaire jamais vendu, ont été mis aux enchères dimanche à New York, et ont rapporté plus d'un million de dollars (800.000 euros).

Le morceau de Lune de 1,8 kg se trouvait sur la face cachée du satellite, d'où il a été arraché par l'impact d'un astéroïde, avant de rejoindre la Terre, où il a été finalement vendu pour 330.000 dollars par la société Heritage Auctions.

Parmi les 125 météorites mises en vente à partir de quelques centaines de dollars, certaines n'ont pas trouvé preneur, tel un morceau de fer atterri dans le désert du Kalahari, dans le sud du continent africain, et dont l'aspect rappelle un visage en train de hurler.

La seule météorite jamais impliquée dans un accident mortel a, en revanche, été vendue pour 1.375 dollars.

"C'était une vache", a précisé le commissaire-priseur Ed Beardsley, à propos du drame qui s'est déroulé en 1972. "Elle a été pulvérisée."

Jonathan Allen, Julien Dury pour le service français