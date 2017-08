Il saute à 39.045 mètres d'altitude et franchit le mur du son

ROSWELL, Nouveau-Mexique (Reuters) - Le parachutiste autrichien Felix Baumgartner s'est jeté dimanche dans le vide au-dessus du ciel de l'Etat américain du Nouveau-Mexique, à partir d'une capsule volant à 39 km d'altitude, et a franchi le mur du son.

Le parachutiste, âgé de 43 ans, s'est posé sans encombre dix minutes plus tard après avoir franchi le mur du son, battant ainsi trois records du monde: plus haut vol stratosphérique d'un homme à bord d'un ballon, plus haut saut stratosphérique, et franchissement du mur du son par la vitesse la plus rapide jamais atteinte en chute libre.

"On t'aime, Felix !", a crié la foule, rassemblée sur le site de Roswell, alors que le parachutiste s'élançait de la capsule, transportée à 39.045 mètres d'altitude par un gigantesque ballon d'hélium, pendant une ascension de deux heures et demi.

L'Autrichien a ouvert son parachute, à environ 2,5 km du sol, après avoir chuté de 36.529 mètres, remportant ainsi son second record, celui du plus haut saut en chute libre.

Felix Baumgartner a atteint une vitesse de 1.342,8 km/h, lors de son saut, dépassant ainsi le mur du son, atteint à 1.110 km/h, 65 ans jour pour jour après l'exploit du pilote Chuck Yeager, qui avait été le premier à franchir cette limite, mais l'avait fait à bord d'un avion.

"C'était plus dur ce que je pensais", a déclaré Felix Baumgarter après son atterrissage. "Parfois, il faut aller vraiment haut pour se rendre compte que l'on est vraiment petit."

Zelie Pollon; Jean-Loup Fiévet et Julien Dury pour le service français