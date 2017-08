Il saute de 37 km d'altitude et franchit le mur du son

ROSWELL, Nouveau-Mexique (Reuters) - Le parachutiste Felix Baumgartner s'est jeté dimanche dans le vide au-dessus du ciel de l'Etat américain du Nouveau-Mexique, à partir d'une capsule volant à 37 km d'altitude.

Selon son équipe, cet Autrichien âgé de 43 ans s'est posé sans encombre dix minutes plus tard après avoir franchi le mur du son, battant ainsi trois records du monde: plus haut vol stratosphérique d'un homme à bord d'un ballon, plus haut saut stratosphérique et franchissement de la vitesse du mur du son.

Zelie Pollon, Jean-Loup Fiévet pour le service français