Puma lance des baskets écolos pour aider la nature et ses ventes

OSLO (Reuters) - Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma a annoncé lundi le lancement d'une série de chaussures et de vêtements biodégradables, une initiative autant destinée à protéger la nature qu'à refaire son retard sur ses rivaux Nike et Adidas.

La société Puma, saluée par des rapports de l'Onu pour ses efforts en matière environnementale, a également annoncé qu'elle allait prendre encore plus en compte l'impact de ses activités en matière de pollution de l'air, de production de gaz à effet de serre, de déchets, et d'utilisation de terre et d'eau.

"Nous avons décidé que la durabilité était une méga-tendance", a déclaré à Reuters le directeur adjoint Franz Koch dans une interview téléphonique.

"Nous voulons contribuer à un monde meilleur. En même temps, nous voulons aussi améliorer notre avantage compétitif", a-t-il déclaré, faisant le pari que son entreprise réussira à attirer plus de clients grâce à ses produits écologiques novateurs.

La nouvelle collection, qui sera disponible en 2013, comprend des baskets biodégradables, des chemises et des vestes de survêtement ainsi que des sacs à dos en plastique recyclable. A la fin de leur durée de vie, les articles pourront être retournés aux magasins afin d'être recyclés.

Il s'agit d'une "petite collection" de 22 articles, a précisé Koch, qui n'a pas fourni de chiffres de ventes prévisionnelles.

Pour définir le concept de ces produits, il a expliqué que la semelle des baskets pourrait être faite en plastique biodégradable et le dessus en coton et en lin biologiques. Après être passées à la broyeuse, les baskets seraient transformées en compost au bout de six à neuf mois.

Koch a précisé que "biodégradables" ne signifiait pas pour autant que les produits vendus n'étaient pas solides. "Vous ne pouvez pas simplement les jeter chez vous dans votre jardin, creuser un trou et espérer qu'un arbre en sortira".

