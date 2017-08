Arnaud Montebourg en excès de vitesse pour la cause électrique

FIGEAC, Lot (Reuters) - Arnaud Montebourg a reconnu jeudi avoir commis la veille un "léger excès de vitesse" dans les rues de Paris au volant de sa petite voiture électrique, qu'il a justifié en disant avoir voulu démontrer la puissance du moteur.

Le ministre du Redressement productif a été filmé par les caméras de BFM TV circulant à 66 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h dans la capitale.

"Oui, je me suis permis un léger excès de vitesse car je voulais que la France sache qu'avec une voiture électrique, on est exactement comme dans une voiture thermique. C'est la même puissance, la même nervosité", a dit Arnaud Montebourg jeudi lors d'un déplacement à Figeac, dans le Lot.

"Je me suis permis d'aller à 66 km/heure. C'est vraiment un excès que, j'espère, on me pardonnera !", a-t-il plaisanté.

Après son apparition mercredi dans la cour de l'Elysée à bord d'une Zoé électrique, dernière née de Renault, Arnaud Montebourg a installé mercredi une mission sur le déploiement des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques.

Jean Décotte, édité par Yves Clarisse