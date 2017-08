Découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure d'Afrique

<p>Une nouvelle espèce de dinosaure herbivore d'Afrique de la taille d'un chat et décrite comme un mélange entre "un oiseau, un vampire et un porc-épic" a été identifiée aux Etats-Unis dans un rocher venu d'Afrique du Sud. /Photo prise le 3 octobre 2012/

NEW YORK (Reuters) - Une nouvelle espèce de dinosaure herbivore d'Afrique de la taille d'un chat et décrite comme un mélange entre "un oiseau, un vampire et un porc-épic" a été identifiée aux Etats-Unis dans un rocher venu d'Afrique du Sud.

Paul Sereno, paléontologue à l'Université de Chicago, est à l'origine de la découverte dont les résultats ont été publiés mercredi dans le journal scientifique en ligne ZooKeys. Il a déclaré dans une interview à Reuters qu'il avait en réalité découvert ce petit herbivore en 1983.

"Je me suis dit "Ouah!". J'ai compris que c'était une nouvelle espèce dès l'instant où je l'ai vue", a dit Sereno, qui a découvert le spécimen alors qu'il venait d'être diplômé et effectuait des recherches au laboratoire de l'Université de Harvard. Il a voulu rendre compte sur le champ de sa découverte par écrit mais en a été empêché par divers événements et avait en tête un projet de recherche plus ambitieux.

Ses recherches portent essentiellement sur la généalogie de la famille des dinosaures.

Le spécimen à l'étrange allure, que Sereno a nommé "Pegomastax africanus" ou "large mâchoire d'Afrique" a vécu il y a 100 à 200 millions d'années.

"Je le décris comme un oiseau, un vampire et un porc-épic", a dit le chercheur. Il devait peser le poids d'un chat domestique, soit quelques kilos, et ne dépassait pas les 30 cm de hauteur. Il avait aussi une large mâchoire et un bec émoussé avec une "dent plantée vers le bas comme un poignard", a dit Sereno, pour qui l'animal appartenait à l'un des trois groupes constituant la base de l'arbre généalogique du dinosaure.

