Un Colt ayant appartenu à Butch Cassidy vendu 175.000 dollars

LOS ANGELES (Reuters) - Après les pistolets de Bonnie & Clyde, une arme ayant appartenu à une autre figure de la légende sauvage des Etats-Unis a été vendue aux enchères: un Colt qui était la propriété de Butch Cassidy a été adjugé à 175.000 dollars, annonce lundi la maison de vente California Auctioneers.

Butch Cassidy est l'un des hors-la-loi les plus célèbres de la fin du XIXe siècle dans l'Ouest américain. Avec son partenaire Harry Longabaugh, surnommé "Sundance Kid", il pillait des banques à la tête d'un gang, le Wild Bunch, dont les exploits ont été adaptés en 1969 au cinéma, avec Paul Newman et Robert Redford.

Longtemps on a cru que Cassidy avait été tué dans une fusillade en Bolivie en 1908, mais des proches et des membres de sa famille ont affirmé qu'il avait réussi à regagner les Etats-Unis où il aurait vécu de nombreuses années sous une fausse identité.

Le hors-la-loi avait remis l'arme vendue ce week-end par la maison California Auctioneers en 1899 à un shérif de l'Utah pour négocier son amnistie. L'entreprise avait échoué.

Son acquéreur a souhaité rester anonyme, de même que le collectionneur texan qui a acheté le même jour, pour un demi-million de dollars, deux pistolets découverts sur les cadavres de Bonnie Parker et Clyde Barrow, le couple mythique de hors-la-loi du début des années 1930.

Les deux armes, un .38 spécial à canon court et un Colt .45, récupérées après la mort du couple, tués en mai 1934 en Louisiane par un groupe de Texas Rangers et de policiers de l'Etat, ont été vendues aux enchères dimanche dans le New Hampshire.

Alex Dobuzinskis avec Jason McLure; Henri-Pierre André pour le service français