Les pistolets de Bonnie & Clyde vendus 500.000 dollars

LITTLETON, New Hampshire (Reuters) - Deux pistolets découverts sur les cadavres de Bonnie Parker et Clyde Barrow, le couple mythique de hors-la-loi du début des années 1930, ont été vendus aux enchères pour un demi-million de dollars dimanche dans le New Hampshire.

Les deux armes, un .38 spécial à canon court et un Colt .45, ont été acquises par un même acheteur, un collectionneur du Texas qui a tenu à rester anonyme.

Bonnie Parker et Clyde Barrow ont été tués en mai 1934 en Louisiane par un groupe de Texas Rangers et de policiers de l'Etat. Elle avait 23 ans, il en avait 25.

La traque de ce couple qui laissait derrière lui des photos glamour avait captivé l'Amérique au plus fort de la Grande dépression. De 1932 à 1934, on leur a attribué treize meurtres et de nombreux braquages de banques, d'enlèvements et de vols de voiture.

Ils ont accédé au statut de mythe romantique en 1967, lorsque leur histoire a été adaptée au cinéma, avec Warren Beatty et Faye Dunaway.

"Ce sont toujours des icônes et leur histoire d'amour résonne encore. Nous avons une vision idéalisée de Bonnie & Clyde", a expliqué Bobby Livingston, de la maison de ventes RR Auction du New Hampshire qui procédait à la vente.

Les armes vendues dimanche appartenaient à un collectionneur aujourd'hui décédé qui les avait achetées pour 100.000 dollars en 1986.

Au cours de la même vente, une montre gousset en or retrouvée sur le cadavre de Clyde Barrow a été adjugée à 36.000 dollars. Une pièce d'un dollar en argent est partie à 32.400 dollars et un bas de soie qui appartenait à Bonnie Parker s'est vendu 11.400 dollars.

Jason McLure; Henri-Pierre André pour le service français