Cent ans, cent kilomètres à vélo et record à la clé

LYON (Reuters) - A presque 101 ans, Robert Marchand est devenu vendredi le cycliste centenaire le plus rapide du monde sur 100 km avec une moyenne de plus de 23 kilomètres par heure.

"J'ai fait mieux que ce que j'espérais", a-t-il lancé, à peine essoufflé, en rappelant que son objectif était de tenir les 22,5 km/h sur les 300 tours de piste.

"Robert Marchand, 100 km, 4h 17 mn 27 sec, Moy 23,305 km/h", pouvait-on lire sur un panneau brandi par le papy radieux quelques minutes après le franchissement de la ligne d'arrivée, au vélodrome de Lyon.

Cet ancien pompier de Paris avait déjà eu l'occasion de parcourir cette distance sur route, notamment à l'occasion de la course cycliste de l'Ardéchoise, ou encore sur le Paris-Cambrai ou le rallye cycliste de l'Allier.

Ce petit homme sec de 51 kilos au caractère bien trempé s'est mis en tête en juin dernier de réaliser cette performance et s'est entraîné depuis assidument tous les jours.

Robert Marchand soufflera le 26 novembre prochain ses 101 bougies. "Je sais que dans le monde entier, en Chine, aux Etats-Unis, en Russie, on cherche déjà des centenaires pour battre mon record de l'heure. Mais pour l'instant, ils n'ont trouvé personne", a-t-il dit.

Cet ancien champion de gymnastique et de boxe s'est pris de passion pour le vélo sur le tard, à l'âge de 68 ans, et n'est plus redescendu de sa bicyclette depuis, au point d'avoir parcouru, selon ses calculs, près de 500.000 kilomètres.

Il vit seul, conduit sa voiture, prépare ses repas seul et fait son ménage sans aide. Il affiche, pour son âge, des performances étonnantes qui ont amené les médecins de l'Inserm à s'intéresser à son cas.

Il est ainsi reçu et examiné tous les trois mois pour des examens afin de tenter de découvrir le secret de sa forme.

"On m'a dit que j'avais l'organisme d'un homme de 55 ans. Les chercheurs pensent que c'est génétique", a-t-il dit jeudi lors des derniers entraînements.

Le centenaire à sa propre analyse pour expliquer sa forme olympique : "Je n'ai jamais fumé mais autrement, je ne me suis privé de rien. Ni de vin, ni de nourriture, ni de femmes. Mais toujours avec modération".

"Moi, je n'ai jamais touché au dopage. Mais peut-être que si je me dopais, je pourrais atteindre les 35km/h".

Catherine Lagrange, édité par Yves Clarisse