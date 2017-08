Un tour du monde électrique pour 250 euros

STRASBOURG (Reuters) - Antonin Guy et Xavier Degon, deux jeunes ingénieurs français, ont bouclé lundi à Strasbourg le premier tour du monde en véhicule électrique de série après avoir traversé 17 pays et parcouru plus de 25.000 km en sept mois et treize jours.

Le coût de l'opération, en consommation d'énergie, s'élève à environ 250 euros pour la partie terrestre, soit autant de recharges des batteries de leur Citroën C-Zero. La traversée des océans Atlantique et Pacifique s'est effectuée en bateau.

"On croyait un peu au véhicule électrique et après, on est encore plus convaincus que c'est l'un des moyens de transport du futur", a déclaré Antonin Guy, consultant chez Capgemini Consulting, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville.

Les deux hommes étaient partis de la capitale européenne le 11 février. L'Odyssée électrique, le nom de leur aventure, visait à prouver qu'en dépit d'une autonomie limitée le véhicule électrique était viable sur de grandes distances et donc a fortiori sur les petites.

"On a parfois été à quelques kilomètres de la ‘panne sèche', mais jamais bloqués", a dit Xavier Degon, ingénieur chez EDF, en reconnaissant quelques "galères" dans le désert de Gobi, dans les Montagnes rocheuses ou sur le plateau tibétain en Chine.

Condamnés à solliciter une prise électrique auprès des autochtones, les deux électronautes assurent avoir été presque toujours bien reçus par des habitants amusés ou séduits par leur équipage. Au chapitre des anecdotes, ils citent la rallonge de 40 mètres qu'il a fallu employer pour recharger les batteries à Kuala Lumpur, en Malaisie, d'un appartement situé au 12e étage.

Pour faire face à toutes les normes, ils étaient équipés de six adaptateurs. En dépit des caractéristiques citadines de leur véhicule, aucune véritable panne n'est venue perturber le voyage, affirment-ils.

Les deux Phileas Fogg modernes, dont l'Odyssée était soutenue par diverses entreprises concernées par la mobilité électrique, dont Citroën, seront reçus mardi à Paris par Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif.

Gilbert Reilhac, édité par Gérard Bon