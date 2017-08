Chuck Norris voulait prendre un pont, il a pris une veste

BRATISLAVA (Reuters) - L'assemblée régionale de Bratislava a refusé vendredi de baptiser un nouveau pont du nom de Chuck Norris, qui avait pourtant été plébiscité par la population.

Consultés cet été via internet sur le nom à donner à ce pont piéton et cycliste enjambant la rivière Morava, à la frontière avec l'Autriche, les habitants ont voté à 12.599 voix en faveur de Chuck Norris, acteur américain de films d'action devenu le symbole ringardisé d'une certaine forme de virilité et d'invincibilité.

Mais l'assemblée régionale, à qui revenait le dernier mot, a préféré à l'unanimité le nom de "Pont cycliste de la liberté", qui n'a pourtant recueilli que 457 voix lors de la consultation populaire.

Pavol Freso, le président de l'assemblée, a expliqué que ce nom était un hommage à tous ceux qui ont péri en tentant de fuir l'Europe communiste.

Martin Santa, Henri-Pierre André pour le service français