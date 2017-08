Un Renoir pour 7 dollars

WASHINGTON (Reuters) - Une Américaine a réussi un coup de maître en achetant sans le savoir un tableau du peintre français Renoir pour sept dollars (5,40 euros) sur un marché aux puces de Virginie-Occidentale.

La maison Potomack, chez qui l'oeuvre du maître impressionniste sera mise aux enchères le 29 septembre, estime "Paysage Bords de Seine" entre 75.000 et 100.000 dollars (entre 58.000 et 77.500 euros), soit plus de 10.000 fois son prix d'achat.

Le tableau se trouvait parmi un lot de bibelots vendu sept dollars acheté sur un marché aux puces il y a un an ou deux, a expliqué l'heureuse propriétaire, qui souhaite rester anonyme.

Alors qu'elle entreprenait un ménage de printemps, elle a remis la main sur le tableau, dont la signature, Renoir, n'avait pas attiré plus que ça son attention, et qu'elle avait surtout acheté pour récupérer son cadre doré. C'est sa mère qui l'a poussée à faire estimer le tableau.

"Pour une fois, j'ai écouté ma mère", a-t-elle dit lors d'une interview. Elle a alors contacté Potomack, où elle a fait expertiser la toile par une spécialiste, Anne Craner, qui a ensuite consulté l'inventaire complet des oeuvres du maître français. "Il a les couleurs de Renoir, son coup de pinceau", a-t-elle dit.

Avec l'argent de la vente, l'heureuse propriétaire envisage d'emmener sa mère en voyage en France et d'aller fleurir la tombe du peintre.

Medina Roshan, Mathilde Gardin pour le service français, édité par Gilles Trequesser