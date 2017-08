Une galerie norvégienne perd un Rembrandt envoyé par la poste

OSLO (Reuters) - Parce qu'elle voulait faire des économies en coursiers et en assurances, une galerie d'art norvégienne a perdu une gravure de Rembrandt d'une valeur d'au moins 5.400 euros, envoyée par la poste et jamais reçue, a déclaré jeudi son gérant.

La galerie Soli Brug de Greaaker, à 80 km au sud d'Oslo, avait acheté à un revendeur britannique une copie de "Lieven Willemz, van Coppenol, maître écrivain", une gravure à l'eau-forte, pointe sèche et burin de l'artiste néerlandais, réalisée en 1658.

"Un coursier ou une assurance spéciale coûtent beaucoup d'argent, alors nous utilisions jusqu'ici la poste traditionnelle", a expliqué Ole Derje, le gérant de la galerie.

"Elle vaut entre 40.000 et 50.000 couronnes (5.400 et 6.800 euros) et les services postaux ne nous offrent qu'une compensation de 500 à 1.000 couronnes (68 à 136 euros)."

