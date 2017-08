Les gibbons, divas de la jungle

LONDRES (Reuters) - Les gibbons recourent à la même technique que les chanteurs lyriques pour faire entendre leur voix à travers les forêts du sud-est de l'Asie, selon les conclusions d'une étude japonaise.

Des scientifiques japonais ont étudié les effets de l'hélium sur ces primates pour observer comment leurs chants variaient quand leur voix était anormalement haut perchée.

L'expérience a montré que, comme de véritables professionnels, les gibbons étaient capables d'amplifier les sons les plus aigus en ajustant leur appareil vocal, bouche et langue comprises.

Peu de gens maîtrisent cette technique mais ces singes y parviennent avec un minimum d'efforts, selon Takeshi Nishimura de l'Institut de recherches sur les primates de l'Université de Kyoto.

Le chant est extrêmement important pour les gibbons qui communiquent ainsi à travers une végétation dense et la portée de leurs échanges, décrits par les primatologues comme des "duos", peut atteindre deux kilomètres.

"Nos données indiquent que les mécanismes acoustiques et physiologiques utilisés par les gibbons pour chanter sont similaires à ceux utilisés par les sopranos, une technique lyrique professionnelle", écrivent Takeshi Nishimura et ses collègues dans un article publié jeudi dans l'American Journal of Physical Anthropology.

La capacité des sopranos à ajuster avec précision la résonance de leur système vocal leur permet de maintenir le volume de leur chant quand ils atteignent les notes les plus hautes. Le fait que les gibbons soient capables de faire de même suggère que la complexité du langage humain n'ait pas nécessité de modifications spécifiques de l'anatomie de notre appareil vocal.

Avoir eu recours à l'hélium pour cette étude semble excentrique mais Takeshi Nishimura a expliqué qu'il était logique de tester comment ces animaux contrôlaient les sons qu'ils émettaient quand les fréquences de résonance étaient très aiguës.

Son équipe a enregistré vingt appels d'un gibbon à mains blanches en captivité et 37 autres dans une atmosphère enrichie en hélium pour montrer comment l'animal pouvait délibérément manipuler ses cordes vocales et son appareil vocal.

Ben Hirschler, Mathilde Gardin pour le service français