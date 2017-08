Usain Bolt a dû rendre le bâton du relais 4x100m aux JO

<p>Non content de décrocher une sixième médaille d'or olympique, sa troisième des Jeux londoniens, Usain Bolt souhaitait conserver le bâton du relais 4x100m dont il a amélioré le record du monde avec ses compatriotes Nesta Carter, Michael Frater et Yohan Blake. Les commissaires de course lui ont intimé l'ordre de restituer l'objet sous peine de se voir disqualifier. /Photo prise le 11 août 2012/

LONDRES (Reuters) - Non content de décrocher une sixième médaille d'or olympique, sa troisième des Jeux londoniens, Usain Bolt souhaitait conserver le bâton du relais 4x100m dont il a amélioré le record du monde avec ses compatriotes Nesta Carter, Michael Frater et Yohan Blake. Mais, cela n'était pas possible.

Les commissaires de course lui ont intimé l'ordre de restituer l'objet sous peine de se voir disqualifier.

"J'ai fini par rendre le bâton. Au début, il (le commissaire de course) m'a dit que je ne pouvais pas le garder parce que c'était le règlement", a raconté Bolt.

"C'était un peu bizarre parce qu'il m'a dit que si je ne le lui rendais pas, je serais disqualifié. Alors je le lui ai rendu", a-t-il ajouté en riant.

Pierre Sérisier pour le service français