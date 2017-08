Panne de réveil olympique

LONDRES (Reuters) - Un athlète britannique a failli manquer l'épreuve d'haltérophilie aux Jeux olympiques de Londres pour n'avoir pas pu se réveiller à temps.

"J'étais supposé me lever à six heures, descendre, prendre tranquillement une douche avant la pesée précédant l'épreuve et faire un peu d'étirements", raconte Jack Oliver, l'haltérophile âgé de 21 ans.

"A 7h05, j'entends frapper à la porte, je regarde mon téléphone et je me dis: 'Je suis dans de beaux draps! Mon entraîneur va être très en colère!'"

Après ce réveil brutal, Jack Oliver s'est "habillé en 30 secondes", a sauté dans un bus pour gagner l'enceinte de l'ExCel, où sont disputées les épreuves d'haltérophilie, et est arrivé juste à temps pour la pesée pré-compétition.

Faisant fi de son début de journée chaotique, le jeune athlète britannique a finalement réalisé devant son public la meilleure performance de sa carrière, en soulevant un total de 310 kg, dont un record personnel de 170 kg à l'épaulé-jeté.

"L'heure supplémentaire de sommeil a dû me faire du bien", a-t-il conclu en guise de boutade.

William James; Claude Chendjou pour le service français, édité par Simon Carraud