Un cachet d'une livre pour la cérémonie d'ouverture des JO

LONDRES (Reuters) - Les vedettes de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres ont reçu un cachet d'une livre (1,2 euro) mais leur performance leur a également valu une gloire universelle et, dans certains cas, une remontée au hit-parade.

Paul McCartney, le rappeur Dizzee Rascal, Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, ainsi que la cantatrice écossaise Emeli Sandé ont tous signé un contrat pour ce cachet symbolique avec le Comité International Olympique.

"C'est écrit noir sur blanc, je le sais parce que j'ai personnellement signé le contrat", a déclaré Emeli Sandé au quotidien londonien Evening Standard.

"Je n'ai rien reçu pour l'instant mais, quand je l'aurai, cette livre sera quelque chose de très spécial", a-t-elle ajouté.

"Ce qui rend l'ensemble de l'événement si particulier, c'est que les volontaires étaient bénévoles et ont même payé, souvent, pour leur logement. Cela montre l'importance de l'art."

La cérémonie d'ouverture mise en scène par le réalisateur de cinéma Danny Boyle comprenait un hommage à la musique britannique des compositeurs du XIXe siècle Edward Elgar et Hubert Parry, à Dizzee Rascal et aux Sugababes en passant par les Beatles, les Sex Pistols, les Who et David Bowie.

La bande sonore du spectacle est immédiatement devenue la cinquième meilleure vente d'un hit-parade publié chaque dimanche. Au moins quinze morceaux au programme de la cérémonie ont progressé dans les charts.

Mike Collett-White; Jean-Paul Couret pour le service français, édité par Simon Carraud