Un hymne joué à contretemps aux JO de Londres

LONDRES (Reuters) - Le tempo parfait des sixtes et des quartes d'Aron Szilagyi lui a donné la médaille d'or dans le sabre masculin dimanche mais la joie de ce premier trophée a été gâchée par un massacre musical de l'hymne hongrois.

Les dirigeants du Comité national olympique hongrois se sont plaints que l'hymne enregistré par le London Philharmonic Orchestra aux célèbres studios d'Abbey Road il y a plus d'un an avait été joué à contretemps de son rythme lent et mélodieux.

"Nous avons demandé aux organisateurs de changer l'interprétation de notre hymne pour les cérémonies protocolaires à venir", a déclaré par téléphone Oliver Torok, attaché de presse du Comité.

Le London Philharmonic Orchestra a enregistré les hymnes des 205 pays participants aux Jeux sous la direction de Philip Sheppard au cours d'une session marathon de six jours.

Les Jeux avaient déjà été le cadre d'une gaffe protocolaire et diplomatique le 25 juin lorsque le drapeau de la Corée du Sud a été affiché par erreur à la place de celui de la Corée du Nord avant un match de football féminin.

Les Nord-Coréennes avaient quitté le terrain et le match avait été retardé d'une heure.

Daniel Bases, Jean-Paul Couret pour le service français, édité par Simon Carraud