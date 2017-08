Double ration d'or pour les médaillés indiens

BOMBAY, Inde (Reuters) - Les sportifs indiens qui décrocheront l'or aux Jeux olympiques de Londres recevront en cadeau une autre médaille en or d'un poids de cinq kilogrammes, a annoncé jeudi l'entreprise indienne Sahara Group.

Les médaillés d'argent et de bronze seront eux aussi récompensés, sous la forme de breloques en or pesant respectivement trois et deux kilogrammes, a précisé le groupe qui a des intérêts notamment dans le secteur financier et les médias.

L'Inde reste nostalgique de l'âge d'or de son équipe de hockey sur gazon qui a rapporté huit médailles d'or au pays entre 1928 et 1980, soit l'essentiel de son palmarès olympique.

Il a fallu attendre les Jeux de Pékin en 2008 pour voir un sportif indien, le tireur Abhinav Bindra, remporter un titre olympique dans une épreuve individuelle, le premier depuis l'indépendance du pays en 1947.

