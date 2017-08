Les Japonaises perdent leur couronne de doyennes de la planète

<p>Pour la première fois depuis vingt-six ans, les femmes japonaises ne sont plus celles qui jouissent de la plus grande espérance de vie au monde. Les autorités imputent ce recul au tremblement de terre et au tsunami du 11 mars 2011 dans le nord-est du pays. Désormais, ce sont les habitantes de Hong Kong qui peuvent espérer vivre le plus longtemps. /Photo d'archives/

Yuriko Nakao</p>