Près de trois humains sur quatre vont regarder les JO

NEW YORK (Reuters) - Près des trois quarts de la population mondiale ont l'intention de regarder au moins un événement des Jeux olympiques de Londres, selon un sondage publié mercredi.

Quelque 72% des 18.000 adultes interrogés dans 24 pays ont répondu qu'ils allumeraient leur télévision pour suivre les Jeux entre la cérémonie d'ouverture vendredi et de clôture le 12 août, 20% précisant qu'ils regarderaient plus particulièrement l'athlétisme et le football.

Seules 15% des personnes interrogées ont assuré qu'elles ne regarderaient pas du tout les JO.

"Aucun événement ne peut rivaliser avec les Jeux olympiques, surtout les Jeux olympiques d'été", a commenté Keren Gottfried, la responsable de l'institut de sondage Ipsos qui a dirigé l'enquête pour le compte de Reuters.

Les Chinois, qui ont accueilli les Jeux à Pékin en 2008, ont manifesté l'intérêt le plus fort, 92% d'entre eux se disant décidés à suivre la manifestation sportive. Les résultats sont comparables en Corée du Sud et en Inde, mais moins élevés en France ou en Allemagne.

Quelque 38% des sondés ont dit craindre un attentat, la palme de l'inquiétude sécuritaire revenant aux Mexicains, aux Indiens et aux Espagnols.

Patricia Reaney, Tangi Salaün pour le service français