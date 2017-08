Un toast rabougri, mais royal, vendu 295 euros aux enchères

LONDRES (Reuters) - Un toast, relique du petit déjeuner servi au Prince Charles le jour de son mariage avec Lady Diana, a été vendu jeudi aux enchères 230 livres (295 euros).

Une ancienne employée du palais a soigneusement conservé ce modeste souvenir du mariage célébré le 29 juillet 1981 et suivi par 750 millions de personnes à travers le monde.

Rosemarie Smith, dont la fille a travaillé pour la famille royale pendant près de trois décennies, a expliqué comment la tartine a fini en sa possession après une visite au palais.

"A l'époque, ma fille était domestique au palais et l'une de ses tâches consistait à retirer le plateau du petit déjeuner du Prince Charles de sa chambre", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"J'étais avec elle dans le couloir et j'ai vu que le Prince Charles avait laissé une tartine sur le plateau. J'avais pensé conservé un souvenir du mariage, j'ai vu le toast et je me suis dit: 'Pourquoi pas'?"

La tartine, vendue par Hansons à un acheteur britannique, a atteint un prix record pour de la nourriture, même si rien ne prouve qu'elle a bel et bien été servie le jour de la noce.

Li-mei Hoang, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français